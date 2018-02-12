Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по три миллиона рублей
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в понедельник, 12 февраля, на совещании председателя российского правительства Дмитрия Медведева со своими заместителями, сообщил, какую компенсацию выплатят родным жертв авиакатастрофы с Ан-148 в Подмосковье. По его словам, сумма выплат каждой семье составит три миллиона рублей.
Кроме того, как отметил Дворкович, в настоящее время также решается вопрос о дополнительных мерах поддержки. «Организована работа по составлению паспортов жизненной ситуации для каждой семьи с тем, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети, различные ситуации, которые требуют дополнительных действий. Это касается и семей погибших пассажиров, и членов экипажа», - цитирует вице-премьера ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, вылетевший в минувшее воскресенье, 11 февраля, из московского аэропорта Домодедово в Орск, через пять минут после взлета рухнул в районе подмосковной деревни Степановское. В тот момент на борту воздушного судна находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.
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