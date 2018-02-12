2018-02-12T17:00:22+03:00
В мире

Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитраж из-за линии границы на Дунае

Президент Сербии Александар Вучич находится с двухдневным визитом в Загребе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Хорватии Андрей ПленковичПрезидент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Хорватии Андрей ПленковичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитражный суд, если не смогут в ходе двусторонних переговоров решить вопрос 136-километровой линии границы на Дунае.

"У нас совсем различные взгляды на этот вопрос – Хорватия отталкивается от своих кадастровых книг, Сербия отталкивается от закона и считает, что закон более весомый правовой акт, чем кадастровые книги любого государства, точнее федеральной единицы бывшей СФРЮ (Югославии)", — сказал Вучич, который находится с двухдневным визитом в Загребе.

В столице Хорватии перед резиденцией в районе Пантовчак Вучича торжественно встретила глава республики Колинда Грабар-Китарович, с которой он провел переговоры за закрытыми дверями.

"Попытаемся решить этот двусторонний вопрос в следующие два года. Если это будет невозможно, обратимся к международному правосудию, к международным арбитражным органам", — отметил Вучич.

Он также провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает РИА Новости.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ
В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили
Львы загрызли браконьера, охотившегося в заповеднике
МАК сформировал комиссию для расследования жесткой посадки вертолета в Томской области
Один человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Австрии
Медведев ввел tax free в четырех регионах России
В сети появилось видео задержания Саакашвили
Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по три миллиона рублей
Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для российских спортсменов
Саакашвили задержали в ресторане в Киеве
МАК подтвердил обнаружение двух черных ящиков на месте крушения Ан-148
После крушения Ан-148 на маршруте Москва-Орск изменился авиаперевозчик
В Федерации фигурного катания ответили на критику американки Вагнер в адрес Загитовой
Глава МИД Нидерландов солгал о том, что встречался с Путиным в 2006-м
Сборная России сыграет за "бронзу" олимпийского турнира по смешанному керлингу
Порошенко вновь заговорил о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ
Умер российский актер Дмитрий Соловьев