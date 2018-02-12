Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитраж из-за линии границы на Дунае

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:00:22+03:00

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитражный суд, если не смогут в ходе двусторонних переговоров решить вопрос 136-километровой линии границы на Дунае.

"У нас совсем различные взгляды на этот вопрос – Хорватия отталкивается от своих кадастровых книг, Сербия отталкивается от закона и считает, что закон более весомый правовой акт, чем кадастровые книги любого государства, точнее федеральной единицы бывшей СФРЮ (Югославии)", — сказал Вучич, который находится с двухдневным визитом в Загребе.

В столице Хорватии перед резиденцией в районе Пантовчак Вучича торжественно встретила глава республики Колинда Грабар-Китарович, с которой он провел переговоры за закрытыми дверями.

"Попытаемся решить этот двусторонний вопрос в следующие два года. Если это будет невозможно, обратимся к международному правосудию, к международным арбитражным органам", — отметил Вучич.

Он также провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает РИА Новости.