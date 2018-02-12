В сети появилось видео задержания Саакашвили

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:05:42+03:00

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В сети появилось видео задержания экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

Судя по записи, опубликованной на странице политика в Facebook, лидера партии «Рух нових сил» схватили в киевском ресторане «Сулугуни», который находится в Музейном переулке напротив офиса возглавляемой Саакашвили политической организации. На кадрах видно, что в заведение ворвались люди в камуфляже и, вероятно, потребовали, чтобы бывший одесский губернатор лег на пол лицом вниз, что тот и сделал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639246" frameborder="0"></iframe> Видео задержания Михаила Саакашвили в Киеве.Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в киевском ресторане

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, появилась информация о том, что Саакашвили задержали в одном из ресторанов в Киеве. Как заявил депутат Верховной рады и соратник экс-главы Грузии Юрий Деревянко, неизвестные посадили политика в микроавтобус и увезли «в неизвестном направлении».