В сети появилось видео задержания Саакашвили
В сети появилось видео задержания экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.
Судя по записи, опубликованной на странице политика в Facebook, лидера партии «Рух нових сил» схватили в киевском ресторане «Сулугуни», который находится в Музейном переулке напротив офиса возглавляемой Саакашвили политической организации. На кадрах видно, что в заведение ворвались люди в камуфляже и, вероятно, потребовали, чтобы бывший одесский губернатор лег на пол лицом вниз, что тот и сделал.
Видео задержания Михаила Саакашвили в Киеве.Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в киевском ресторане
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, появилась информация о том, что Саакашвили задержали в одном из ресторанов в Киеве. Как заявил депутат Верховной рады и соратник экс-главы Грузии Юрий Деревянко, неизвестные посадили политика в микроавтобус и увезли «в неизвестном направлении».
Еще больше материалов по теме: «Михаил Саакашвили: досье KP.RU»