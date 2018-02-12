Один человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Австрии
В понедельник, 12 февраля, в Австрии произошло столкновение двух пассажирских поездов. А результате происшествия один человек погиб и более 20 получили ранения.
Как сообщает издание Kleine Zeitung, инцидент произошел в австрийской федеральной земле Штирия на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф.
Два поезда столкнулись около 12:25 (14:25 мск). Причина происшествия и другие обстоятельства случившегося пока не уточняются.
На месте катастрофы работают спасатели, пострадавших доставляют в близлежащие больницы.
Напомним, утром 4 февраля в США пассажирский поезд компании Amtrak, направлявшийся из Нью-Йорка в Майями, столкнулся с грузовым составом. Инцидент произошел недалеко от города Пайн Ридж в Южной Каролине. В этом момент в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. По последним данным, погибли два сотрудника компании Amtrak, 116 человек были госпитализированы с различными травмами, сообщал сайт kp.ru.