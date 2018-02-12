2018-02-12T17:22:56+03:00
Происшествия

МАК сформировал комиссию для расследования жесткой посадки вертолета в Томской области

Специалисты уже приступили к работе
Дарья ИВАШКИНА
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской областиВертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской областиФото: Александр ГЛУЗ
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В понедельник, 12 февраля, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области, в результате которой два человека погибли, и еще четверо пострадали.

Как уточнили в пресс-службе МАК, в настоящее время специалисты уже приступили к расследованию причин ЧП. «МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, вертолет Ми-8 авиакомпании «Ельцовка» совершил жесткую посадку во время санитарного рейса с метеостанции Прохоркино в город Стрежевой, расположенный в Томской области. Как выяснилось, ЧП случилось в 42-х километрах юго-восточнее села Александровское. В результате происшествия погибли двое пилотов, и пострадали четверо пассажиров.

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