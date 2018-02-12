Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:45:05+03:00

Суд арестовал задержанного украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении Константина Давыденко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 февраля, Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте гражданина Украины Константина Давыденко, задержанного накануне в Симферополе. Его пдозревают подозреваемого в шпионаже против России.

"Ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Константина Давыденко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля", - заявила судья, передает ТАСС.

По информации ФСБ, Давыденко собирал и передавал украинским спецслужбам тайные сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии России. Кроме того, он проявлял интерес к сведениям в отношении представителей Федеральной службы безопасности. Утечка этих данных за границу могла нанести ущерб безопасности российского государства.

По этим фактам возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), сообщал сайт kp.ru.