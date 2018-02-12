2018-02-12T17:45:05+03:00
Общество

Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ

В отношении Константина Давыденко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Суд арестовал задержанного украинца, подозреваемого в шпионаже против РФСуд арестовал задержанного украинца, подозреваемого в шпионаже против РФФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 12 февраля, Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте гражданина Украины Константина Давыденко, задержанного накануне в Симферополе. Его пдозревают подозреваемого в шпионаже против России.

"Ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Константина Давыденко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля", - заявила судья, передает ТАСС.

По информации ФСБ, Давыденко собирал и передавал украинским спецслужбам тайные сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии России. Кроме того, он проявлял интерес к сведениям в отношении представителей Федеральной службы безопасности. Утечка этих данных за границу могла нанести ущерб безопасности российского государства.

По этим фактам возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), сообщал сайт kp.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дубае появилась Глобальная коалиция счастья
США понадобится на «сдерживание России» в Европе $6,3 миллиарда
Сборная России по керлингу выиграла олимпийскую "бронзу" в дабл-миксте
В центре Москвы рабочие откопали два снаряда времен Великой Отечественной войны
Белый дом рассказал, о чем Трамп говорил по телефону с Путиным
Знаменитый певец Вик Дамоне умер на 90-м году жизни
Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане: конькобежец из Японии провалил допинг-тест
Американский самолет-разведчик снова курсировал у границ России
Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» Романа Романова
Прощание с актером Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в Москве
Депортированный в Польшу Саакашвили пообещал вернуться на Украину
Два московских вуза лишены лицензий Рособрнадзором
Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной
ЦИК: кандидат в президенты Грудинин не сообщил обо всех своих зарубежных счетах