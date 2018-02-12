Россиянка Ирина Аввакумова стала четвертой в прыжках с нормального трамплина на Олимпиаде

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:57:41+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в понедельник, 12 февраля, были разыграны медали в прыжках с нормального (90 метров) трамплина среди женщин. Победу для сборной Норвегии в этом виде программы добыла Марен Лундбю. По сумме двух попыток она набрала 264,6 балла.

Норвежская прыгунья Лундбю стала победительницей Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла четвертое место, значительно уступив призовой тройке спортсменок.

Серебро ушло команде Германии - 252,6 балла набрала Катарина Альтхаус. Третье место у представительницы сборной Японии Сары Таканаси (243,8).

Лучшая из наших спортсменок Ирина Аввакумова - четвертая. Она набрала 230,7 балла, не сумев "допрыгнуть" до медалей.