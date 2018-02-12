12 Февр. 2018 2018-02-12T18:22:43+03:00

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Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила оценку мирового спроса на нефть в 2017-2018 годах.

Как сообщается в докладе ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2017 году повышен на 30 тысяч баррелей, до 97,01 млн баррелей в сутки. Прогноз мирового спроса на нефть в текущем году увеличен на 90 тысяч баррелей и составил 98,6 млн баррелей в сутки.

Кроме того, картель повысил рост мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн баррелей в сутки, а в 2018 году - 1,59 млн баррелей в сутки.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) , в том числе Россия, пришли к соглашению о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. В ноябре прошлого года участники сделка была продлена на весь 2018 год.

Одна из основных целей договоренности - снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего уровня за последние пять лет.