Путин: нужно продумать создание в России собственной платформы электронной торговли

12 Февр. 2018 2018-02-12T18:25:18+03:00

По словам главы государства, в настоящее время ряд ведущих мировых компаний, работающих в этой сфере, хотят начать бизнес в нашей стране

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 12 февраля, на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России», сообщил, что несколько ведущих мировых компаний, занимающихся интернет-торговлей, хотят начать работать в нашей стране. Однако, как считает глава государства, нужно продумать создание в РФ собственной платформы электронной торговли.

«Нужно посмотреть, в чем заинтересована российская экономика, российский потребитель: нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать свою собственную, пускай пока может быть достаточно скромную, но имеющую перспективы развития. Вот нужно чем позаниматься», - цитирует российского лидера ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад Путин отмечал, что быстрый рост рынка электронной торговли имеет свои проблемные точки - это нормативное регулирование.