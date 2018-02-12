2018-02-12T18:30:32+03:00
Звезды

Мексиканец Гильермо дель Торо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Старейший международный кинофестиваль в мире пройдет с 29 августа по 8 сентября
Екатерина БОЛГОВА
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Мексиканский режиссер Гильермо дель ТороМексиканский режиссер Гильермо дель ТороФото: REUTERS
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Жюри старейшего в мире, уже 75-го по счету международного кинофестиваля в Венеции возглавит мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Об этом сообщила пресс-служба Венецианской биеннале, которая пройдет с 29 августа по 8 сентября 2018 года,

"Дель Торо является воплощением великодушия, любви к кинематографу, обращенной не только в прошлое, страстью к кино, которая способна волновать и при этом заставлять думать", - заявил директор кинофестиваля Альберто Барбера, объявляя о решении совета директоров.

Как сообщал сайт kp.ru, фантастическая лента дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water) является фаворитом премии "Оскар", где она представлена в 13 номинациях. Ранее фильм был удостоен "Золотого льва" 74-го Венецианского кинофестиваля.

"Быть председателем жюри в Венеции является невероятной честью и ответственностью, которую я принимаю с уважением и благодарностью", — заявил сам режиссер после объявления его главой жюри, передает РИА Новости.

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