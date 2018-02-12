Британская предпринимательница продала 50 элитных квартир в Дубае за криптовалюту

12 Февр. 2018 2018-02-12T18:44:47+03:00

Недвижимость стоила от 15 до 45 биткоинов, или от $125 000 до $380 000

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Шотландская баронесса Мишель Моне и ее бизнес-партнер Дуг Барроумен продали в Дубае 50 элитных квартир за биткоины. Цена объектов недвижимости была в диапазоне 15-45 криптомонет, или от $125 000 до $380 000 по нынешнему курсу.

Предложение Моне нашло живой отклик на рынке недвижимости, один из клиентов купил целых десяток квартир. Таким образом Моне и Барроумен привлекли инвестиции к своей блокчейн-платформе Equi, запущенной накануне.

«Мне нравится видеть, что криптопространство используется для покупки активов в реальном мире. В этом дух Equi», - сказал Барроуман.

Всего в жилищном комплексе Aston Plaza 1300 квартир, среди них как маленькие студии, так и роскошные люксы. Строится комплекс в Научном парке и оценивается в $380 млн, сообщает Arabian Business.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров собрался приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты. По мнению Кадырова, криптовалюту в России запрещать нельзя, но необходимо сферу законодательно урегулировать. Соответствующий законопроект Минфин обнародовал в конце января 2018 года.