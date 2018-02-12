Напавшему на журналистку Фельгенгауэр предъявили окончательное обвинение

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:09:51+03:00

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В понедельник, 12 февраля, стало известно, что 49-летнему Борису Грицу, напавшему в октябре прошлого года на сотрудницу радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, предъявили обвинение в окончательной редакции. В Следственном комитете России (СКР) уточнили, что мужчина обвиняется в покушении на убийство.

Как отметили в СКР, в ближайшее время следователями планируется завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела.

«В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе обвиняемому назначена и проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по заключению которой он признан невменяемым», - говорится в заявлении СКР, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Напомним, по данным следствия, 23 октября минувшего года Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате и напал на заместителя главного редактора Фельгенгауэр, нанеся ей удар ножом в шею. После этого нападавший был задержан охранником и передан правоохранительным органам. А пострадавшую срочно доставили в больницу, где ей была оказана вся необходимая помощь.