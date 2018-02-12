Сбербанк: ожидание санкций США утроило приток активов в Россию
На пресс-брифинге руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова рассказала журналистам о резком увеличении притока активов в Россию из-за рубежа. Тюрикова объяснила это страхом перед новыми санкциями США и проводимой в РФ деофшоризацией.
«Рост активов в январе 2018 года почти втрое выше января прошлого года. Причина - в ожидании санкций США. Конец декабря и январь все прожили с ощущением, что будут санкции», - говорит Тюрикова о притоке средств в Сбербанк.
По ее словам, бизнесмены выводят капитал крупными суммами в основном из Швейцарии и из Лондона. Заметен также приток из Австрии, но он «сильно меньше». Точные цифры Тюрикова не назвала, но оценила общую сумму как «сотни миллионов долларов». «Это тысячи клиентов», - заметила топ-менеджер.
В целом за 2017 год число клиентов Себрбанка выросло на 37%, средний чек вырос с $2,3 млн до $3,8 млн. при пороге входа в 100 млн рублей.
Тюрикова заявила, что потоки из-за границы в РФ начали стекаться с июня 2016 года. «Помогла деофшоризация: кого-то испугала, а кто-то решил просто частично раскрыться», - считает топ-менеджер. По ее словам, приток денег последовал и благодаря санациям российских банков.