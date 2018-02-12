Сбербанк: ожидание санкций США утроило приток активов в Россию

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:11:17+03:00

«Сотни миллионов долларов» и «тысячи клиентов» - так охарактеризовала топ-менеджер Сбербанка утроившийся приток капитала в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

На пресс-брифинге руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова рассказала журналистам о резком увеличении притока активов в Россию из-за рубежа. Тюрикова объяснила это страхом перед новыми санкциями США и проводимой в РФ деофшоризацией.

«Рост активов в январе 2018 года почти втрое выше января прошлого года. Причина - в ожидании санкций США. Конец декабря и январь все прожили с ощущением, что будут санкции», - говорит Тюрикова о притоке средств в Сбербанк.

По ее словам, бизнесмены выводят капитал крупными суммами в основном из Швейцарии и из Лондона. Заметен также приток из Австрии, но он «сильно меньше». Точные цифры Тюрикова не назвала, но оценила общую сумму как «сотни миллионов долларов». «Это тысячи клиентов», - заметила топ-менеджер.

В целом за 2017 год число клиентов Себрбанка выросло на 37%, средний чек вырос с $2,3 млн до $3,8 млн. при пороге входа в 100 млн рублей.

Тюрикова заявила, что потоки из-за границы в РФ начали стекаться с июня 2016 года. «Помогла деофшоризация: кого-то испугала, а кто-то решил просто частично раскрыться», - считает топ-менеджер. По ее словам, приток денег последовал и благодаря санациям российских банков.