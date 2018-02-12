СМИ сообщили о ликвидации виновных в гибели пилота Филипова боевиков

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:29:44+03:00

Майор Роман Филипов погиб в бою с боевиками в Сирии. Фото: Красная звезда

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В понедельник, 12 февраля, арабские СМИ сообщили о ликвидации боевиков, ответственных за гибель российского пилота Романа Филипова. По некоторым данным, в ходе спецоперации, которую проводила сирийская армия, были уничтожены члены группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Журналисты издания Bousla назвали эту операцию «местью» за пилота сбитого в Сирии Су-25.

Напомним, российский штурмовик Су-25 был сбит в небе над сирийской провинцией Идлиб 3 февраля. По некоторым данным, пилот успел катапультироваться, однако ему пришлось отстреливаться от подоспевших на место крушения боевиков. В результате летчик был убит: он погиб как герой. Позже российские военные нанесли ответный удар по району, где был сбит наш Су-25.