Стала известна причина смерти актера Дмитрия Соловьева
СМИ выяснили причину смерти актера Дмитрия Соловьева. Как рассказала журналистам коллега артиста Ольга Сидорова, он умер от панкреатита. По словам актрисы, это воспалительное заболевание поджелудочной железы могло возникнуть из-за осложнений после перенесенного гриппа.
Также Сидорова отметила в интервью Пятому каналу, что в последний раз видела сына режиссера Сергея Соловьева в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что Ольга Сидорова снималась вместе с Дмитрием Соловьевым в фильме его отца «Нежный возраст», вышедшем на экраны в 2000 году.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, стало известно о смерти Дмитрия Соловьева. Как отмечалось, актер, который получил известность благодаря главным ролям в таких фильмах, как «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст», ушел из жизни в возрасте 43 лет.