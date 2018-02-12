Стала известна причина смерти актера Дмитрия Соловьева

12 Февр. 2018 2018-02-12T20:56:24+03:00

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СМИ выяснили причину смерти актера Дмитрия Соловьева. Как рассказала журналистам коллега артиста Ольга Сидорова, он умер от панкреатита. По словам актрисы, это воспалительное заболевание поджелудочной железы могло возникнуть из-за осложнений после перенесенного гриппа.

Также Сидорова отметила в интервью Пятому каналу, что в последний раз видела сына режиссера Сергея Соловьева в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что Ольга Сидорова снималась вместе с Дмитрием Соловьевым в фильме его отца «Нежный возраст», вышедшем на экраны в 2000 году.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, стало известно о смерти Дмитрия Соловьева. Как отмечалось, актер, который получил известность благодаря главным ролям в таких фильмах, как «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст», ушел из жизни в возрасте 43 лет.