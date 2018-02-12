2018-02-12T22:04:24+03:00
В мире

Невестка Трампа попала в больницу после вскрытия «конверта с белым порошком»

По некоторым данным, послание было адресовано мужу пострадавшей - сыну президента США
Дарья ИВАШКИНА
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Невестка президента США Дональда Трампа - Ванесса ТрампНевестка президента США Дональда Трампа - Ванесса ТрампФото: REUTERS
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В понедельник, 12 февраля, в зарубежных СМИ появилась информация о госпитализации жены сына президента США Дональда Трампа. По некоторым данным, женщине понадобилась помощь медиков после того, как она вскрыла конверт, в котором оказался некий «белый порошок».

Судя по всему, «письмо» было адресовано мужу пострадавшей, то есть сыну американского лидера - Дональду Трампу-младшему, сообщает NBC News.

Между тем, как уточнили американские правоохранители, невестку главы Соединенных Штатов доставили в больницу Манхэттена просто «в качестве меры предосторожности». Ее жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Кстати, напомним, о конвертах с белым порошком в США узнали в 2001 году. Именно тогда кто-то принялся активно рассылать по почте письма со спорами сибирской язвы. В частности, конверты, содержащие бактерии смертельно опасного недуга, получили многие государственные учреждения Соединенных Штатов. В результате сибирской язвой заболели несколько десятков человек, а пятеро из них впоследствии скончались.

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