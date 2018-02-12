Трамп считает ядерный арсенал США самым сильным в мире

12 Февр. 2018 2018-02-12T22:28:10+03:00

При этом американский лидер заверил, что сам «хотел бы избавиться от многих ядерных боеголовок»

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ядерный потенциал США «всегда будет самым мощным в мире». При этом, по словам хозяина Белого дома, он «хотел бы избавиться от многих ядерных боеголовок», однако, как подчеркнул политик, это зависит от действий других стран.

«Надеюсь, мы сможем сократить (ядерный арсенал) в предстоящие годы, но это зависит от того, что будут делать другие. Мы всегда будем номер один в этой категории… будем далеко превосходить других», - сказал американский лидер, отметив, что если другие страны «остановятся», Соединенные Штаты «остановятся через две минуты».

Также Трамп добавил, что его страна модернизирует и создает новейшие ядерные силы, так как «должна это делать, ведь это делают другие», передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе Пентагон заявил о намерении значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы «укрепить ядерное сдерживание».