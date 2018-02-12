2018-02-12T23:00:21+03:00
Политика

ЦИК: кандидат в президенты Грудинин не сообщил обо всех своих зарубежных счетах

Центризбирком ждет разъяснений от претендента на высший государственный пост
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments122
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел ГрудининКандидат в президенты России от КПРФ Павел ГрудининФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 12 февраля, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сообщил обо всех своих зарубежных счетах.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, Федеральная налоговая служба (ФНС) ранее уведомила Центризбирком о том, что у претендента на высший государственный пост есть еще два счета в банках Швейцарии, которые были открыты в июле прошлого года, при этом 2 февраля политик отправил в ФНС информацию об их закрытии.

«Но есть одно маленькое обстоятельство: ЦИК об этих счетах не информирован», - подчеркнул Булаев. Кроме того, он отметил, что у Центральной избирательной комиссии также нет информации об остатках денежных средств на этих счетах на 1 декабря 2017 года.

ЦИК уже направил Грудинину запрос по этой ситуации, но ответа пока не получил, передает ТАСС. Между тем глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила надежду, что кандидат в президенты быстро предоставит данные о закрытии счетов.

Напомним, ранее ЦИК окончательно и официально назвал «великолепную восьмерку» участников президентской гонки. И даже показал бланк для голосования, где фигурируют все восемь кандидатов, в том числе и Павел Грудинин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дубае появилась Глобальная коалиция счастья
США понадобится на «сдерживание России» в Европе $6,3 миллиарда
Сборная России по керлингу выиграла олимпийскую "бронзу" в дабл-миксте
В центре Москвы рабочие откопали два снаряда времен Великой Отечественной войны
Белый дом рассказал, о чем Трамп говорил по телефону с Путиным
Знаменитый певец Вик Дамоне умер на 90-м году жизни
Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане: конькобежец из Японии провалил допинг-тест
Американский самолет-разведчик снова курсировал у границ России
Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» Романа Романова
Прощание с актером Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в Москве
Депортированный в Польшу Саакашвили пообещал вернуться на Украину
Два московских вуза лишены лицензий Рособрнадзором
Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной