ЦИК: кандидат в президенты Грудинин не сообщил обо всех своих зарубежных счетах

12 Февр. 2018 2018-02-12T23:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 февраля, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сообщил обо всех своих зарубежных счетах.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, Федеральная налоговая служба (ФНС) ранее уведомила Центризбирком о том, что у претендента на высший государственный пост есть еще два счета в банках Швейцарии, которые были открыты в июле прошлого года, при этом 2 февраля политик отправил в ФНС информацию об их закрытии.

«Но есть одно маленькое обстоятельство: ЦИК об этих счетах не информирован», - подчеркнул Булаев. Кроме того, он отметил, что у Центральной избирательной комиссии также нет информации об остатках денежных средств на этих счетах на 1 декабря 2017 года.

ЦИК уже направил Грудинину запрос по этой ситуации, но ответа пока не получил, передает ТАСС. Между тем глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила надежду, что кандидат в президенты быстро предоставит данные о закрытии счетов.

Напомним, ранее ЦИК окончательно и официально назвал «великолепную восьмерку» участников президентской гонки. И даже показал бланк для голосования, где фигурируют все восемь кандидатов, в том числе и Павел Грудинин.