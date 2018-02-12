Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной

12 Февр. 2018 2018-02-12T23:22:49+03:00

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В понедельник, 12 февраля, стало известно, что суд Екатеринбурга признал мужчиной местную жительницу Юлию Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных детей после операции по удалению груди, и отказался вернуть ей сыновей.

По словам ее адвоката Алексея Бушмакова, свое решение суд мотивировал тем, что Савиновских в настоящее время «состоит в однополом браке», который не может быть зарегистрирован на территории России, сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, вся эта история началась еще в сентябре прошлого года. Именно тогда жительница Екатеринбурга заявила, что у нее изъяли приемных детей после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Как выяснилось, органам опеки не понравилось, что женщина вела блог, в котором от имени трансгендера описывала переживания человека, решившегося на смену пола.

Сама Савиновских в интервью «КП» заверила, что «была женщиной и осталась женщиной», а операцию она сделала, потому что большая грудь ей мешала. Как утверждает Юлия, идея о смене пола - это выдумки чиновников.