2018-02-13T01:32:01+03:00
Политика

Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» Романа Романова

Отставки гендиректора концерна добивался премьер Незалежной Гройсман
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Президент Украины Петр Порошенко уволил главу «Укроборонпрома»Президент Украины Петр Порошенко уволил главу «Укроборонпрома»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава концерна «Укроборонпром» Роман Романов отправлен в отставку. Указ о его увольнении в понедельник, 12 февраля, подписал президент Украины Петр Порошенко.

«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», - цитирует документ пресс-служба главы государства, не указывая причин.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман добивался отставки Романова с прошлого года, заявляя, что руководитель концерна не справляется со своими обязанностями: госпредприятие задолжало зарплату работниками Николаевского судостроительного завода.

Как поясняли в «Укроборонпроме», долг по заработной плате образовался из-за того, что заводу три года не возмещали средства за содержание ракетного крейсера «Украина». Однако Гройсман заявил, что долги перед сотрудниками Романов все равно должен был погасить, и посоветовал ему искать другую работу.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Киев решил ликвидировать государственный авиастроительный концерн «Антонов», а его глава Александр Коцюба ушел в отставку.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дубае появилась Глобальная коалиция счастья
США понадобится на «сдерживание России» в Европе $6,3 миллиарда
Сборная России по керлингу выиграла олимпийскую "бронзу" в дабл-миксте
В центре Москвы рабочие откопали два снаряда времен Великой Отечественной войны
Белый дом рассказал, о чем Трамп говорил по телефону с Путиным
Знаменитый певец Вик Дамоне умер на 90-м году жизни
Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане: конькобежец из Японии провалил допинг-тест
Американский самолет-разведчик снова курсировал у границ России
Прощание с актером Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в Москве
Депортированный в Польшу Саакашвили пообещал вернуться на Украину
Два московских вуза лишены лицензий Рособрнадзором
Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной
ЦИК: кандидат в президенты Грудинин не сообщил обо всех своих зарубежных счетах