Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» Романа Романова

13 Февр. 2018 2018-02-13T01:32:01+03:00

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Глава концерна «Укроборонпром» Роман Романов отправлен в отставку. Указ о его увольнении в понедельник, 12 февраля, подписал президент Украины Петр Порошенко.

«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», - цитирует документ пресс-служба главы государства, не указывая причин.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман добивался отставки Романова с прошлого года, заявляя, что руководитель концерна не справляется со своими обязанностями: госпредприятие задолжало зарплату работниками Николаевского судостроительного завода.

Как поясняли в «Укроборонпроме», долг по заработной плате образовался из-за того, что заводу три года не возмещали средства за содержание ракетного крейсера «Украина». Однако Гройсман заявил, что долги перед сотрудниками Романов все равно должен был погасить, и посоветовал ему искать другую работу.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Киев решил ликвидировать государственный авиастроительный концерн «Антонов», а его глава Александр Коцюба ушел в отставку.