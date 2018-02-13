В центре Москвы рабочие откопали два снаряда времен Великой Отечественной войны

13 Февр. 2018 2018-02-13T04:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 февраля, рабочие обнаружили в центре Москвы два снаряда времен Великой Отечественной войны. Они наткнулись на боеприпасы при земляных работах, и тут же сообщили в полицию и МЧС, к месту опасной находки были вызваны саперы.

«При проведении земляных работ в Малом Сухаревском переулке обнаружены два снаряда времен Великой Отечественной войны», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что место обнаружения снарядов оцеплено.

Как ранее писал сайт kp.ru, несколько дней назад такое же «эхо войны» остановило работу на строительной площадке в Приморском районе Санкт-Петербурга. Снаряд хоть и был весь покрыт ржавчиной, но опасность представлял серьезную. Взрывотехники вывезли его за город и уничтожили.

В сентябре прошлого года в Москве строители откопали мощную немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны на территории нового жилого комплекса в Хорошевском районе, а в ноябре житель Подмосковья обнаружил в лесу Краснозаводска крупный схрон – более 800 ручных гранат времён ВОВ.