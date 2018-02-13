2018-02-13T05:27:44+03:00
В мире

США понадобится на «сдерживание России» в Европе $6,3 миллиарда

Это на 1,7 миллиарда долларов больше, чем было заложено в бюджете 2018 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон собирается значительно увеличить расходы на так называемое «сдерживание России»Пентагон собирается значительно увеличить расходы на так называемое «сдерживание России»Фото: REUTERS
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Пентагон собирается значительно увеличить расходы на так называемое «сдерживание России» в будущем году. Американское министерство обороны запросило на программу «Инициативы по сдерживанию в Европе» 6,3 миллиарда долларов – на 1,7 миллиарда больше, чем в этом году.

Именно такая сумма указана в обнародованном Белым домом проекте федерального бюджета США на 2019 финансовый год (он в Штатах начинается 1 октября). В сопроводительных документах говорится, что многолетняя программа «восстанавливает заслуживающее доверия передовое американское военное присутствие» в Европе, укрепляет уверенность союзников и партнеров по НАТО, а также помогает усилить их обороноспособность. Кроме того, указывается, что «Европейская инициатива сдерживания» призвана «противостоять принуждению и агрессии со стороны России в регионе».

В частности, бюджетный проект предполагает выделить 250 миллионов долларов Киеву, «чтобы помочь Украине защитить свой территориальный суверенитет», и 1,4 миллиарда – на поддержку «умеренной оппозиции» в Сирии и сил нацбезопасности Ирака, телеканал RT.

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