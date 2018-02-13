2018-02-13T11:16:40+03:00
Экономика

Правительство выделило регионам более 17 млрд рублей на развитие автодорог

Средства направят в бюджеты 30 субъектов России
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Российский кабмин выделил больше 17 млрд рублей трансфертов на развитие автомобильных дорог. Средства направят в бюджеты 30 регионов страны. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в общем объеме 17,05 млрд рублей из федерального бюджета между 30 субъектами Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - говорится в справке к документу, опубликованном на сайте правительства во вторник, 13 февраля.

Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете. Из этих средств 6,82 млрд рублей направят бюджетам 17 регионов на реализацию важных для социально-экономического развития проектов. Еще два региона получат 5,13 млрд рублей финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства. Остальные 5,1 млрд рублей получат 11 субъектов "на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений".

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