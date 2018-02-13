Комитет Совфеда по обороне нашел замену Клинцевичу на посту зампреда

СЕГОДНЯ 11:24 2018-02-13T11:24:07+03:00

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Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил назначить сенатора от Карелии Александра Ракитина на освободившийся пост первого заместителя председателя комитета.

Напомним, что ранее в понедельник, 12 февраля, действующий зампред Франц Клинцевиц рассказал о намерении оставить свою должность. Во вторник его заявление с просьбой освободить от занимаемого поста было рассмотрено на заседании комитета.

Еще тогда сайт kp.ru сообщал о том, что место Клинцевича может занять бывший глава УФСБ России по Западному военному округу Ракитин.

По данным РИА Новости, окончательное утверждение перестановок будет осуществлено в среду, 14 февраля, на пленарном заседании палаты. Решение будет приниматься всеми сенаторами.

После того, как Клинцевич оставит свою должность он станет обычным членом Совфеда, представляющим Смоленскую область с сентября 2015 года.