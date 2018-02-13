Минобороны выпустило рекомендации для военных о безопасном общении в интернете

СЕГОДНЯ 11:33 2018-02-13T11:33:05+03:00

Солдатам и офицерам советуют не регистрироваться в социальных сетях и отключать геолокацию в телефонах

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Министерство обороны выпустило рекомендации в виде наглядных плакатов для военнослужащих о безопасном общении в интернете.

Как рассказали в военном ведомстве, советы солдатам и офицерам по поведению в сети былаи разработаны в 2017 году, сейчас они были отправлены в войска. В частности, военнослужащим рекомендуют не регистрироваться с социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и других), не сообщать сведения о своей части и службе, а также отключать геолокацию в телефонах.

«Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда», — заявила автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь.

По ее мнению, рекомендации составлены грамотно. Советник президента России по интернету Герман Клименко отметил, что памятка нужна, прежде всего, солдатам, чтобы не попасть в непредвиденные ситуации, пишут «Известия».