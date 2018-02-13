Минобороны выпустило рекомендации для военных о безопасном общении в интернете
Министерство обороны выпустило рекомендации в виде наглядных плакатов для военнослужащих о безопасном общении в интернете.
Как рассказали в военном ведомстве, советы солдатам и офицерам по поведению в сети былаи разработаны в 2017 году, сейчас они были отправлены в войска. В частности, военнослужащим рекомендуют не регистрироваться с социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и других), не сообщать сведения о своей части и службе, а также отключать геолокацию в телефонах.
«Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда», — заявила автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь.
По ее мнению, рекомендации составлены грамотно. Советник президента России по интернету Герман Клименко отметил, что памятка нужна, прежде всего, солдатам, чтобы не попасть в непредвиденные ситуации, пишут «Известия».