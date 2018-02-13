Российские лыжницы Непряева и Белорукова прошли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде 2018

СЕГОДНЯ 12:10 2018-02-13T12:13:35+03:00

Они продолжат борьбу за медали

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Во вторник, 13 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане стартовали соревнования в спринте у женщин. Сперва участницам предстояло преодолеть квалификационный отбор. В предварительном раунде российские спортсменки смогли показать нужный результат.

Наталья Непряева заняла 6 место с результатом 3 минуты 15,65 секунды У Натальи Белоруковой - 15-е время по итогам отбора, она преодолела спринтерскую дистанцию за 3 минуты 18,26 секунды. Лучшее время - у шведки Стины Нильссон - 3 минуты 08,74 секунды.

Наталья Непряева стартует в последнем, пятом четвертьфинале. А Белорукова побежит перед ней - в четвертом четвертьфинальном забеге.

Выбыла из дальнейшей борьбы за медали одна россиянка - Алиса Жамбалова. Сегодня чуть позже пройдут четвертьфинальные заезды в спринте.

После женской квалификации по плану пойдет отборочный раунд у мужчин.