2018-02-13T12:17:48+03:00
В мире

В Китае заявили, что решить проблему КНДР только санкциями невозможно

Сейчас сторонам необходимо наладить диалог и перейти к переговорам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Установить мир на Корейском полуострове можно лишь путем ведения переговоровУстановить мир на Корейском полуострове можно лишь путем ведения переговоровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Урегулировать ситуацию на Корейском полуострове с помощью одних лишь санкций не представляется возможным. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Решить эту проблему лишь посредством санкций невозможно, необходим диалог и переговоры, мы надеемся, что КНДР и США смогут воспользоваться этой возможностью и предпринять разумные шаги без отлагательства", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что китайские власти приветствуют недавнее заявление вице-президента США Майкла Пенса, согласно которому Вашингтон готов перейти к обсуждению ситуации с Пхеньяном.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американцы и южнокорейцы решили и дальше давить на КНДР, пока те не откажутся от ядерного оружия. Однако, несмотря на такую кампанию, Вашингтон готов сесть за стол переговоров с представителями Пхеньяна.

По мнению Шуана, подобное "позитивное развитие " в итоге может способствовать мирному решению проблемы. Особую роль в этом процессе также, вероятно сыграют контакты, установленные на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает РИА Новости.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Джулиана Ассанжа
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане