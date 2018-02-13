В Китае заявили, что решить проблему КНДР только санкциями невозможно

СЕГОДНЯ 12:17 2018-02-13T12:17:48+03:00

Установить мир на Корейском полуострове можно лишь путем ведения переговоров Фото: REUTERS

Сейчас сторонам необходимо наладить диалог и перейти к переговорам

Изменить размер текста: A A

Урегулировать ситуацию на Корейском полуострове с помощью одних лишь санкций не представляется возможным. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Решить эту проблему лишь посредством санкций невозможно, необходим диалог и переговоры, мы надеемся, что КНДР и США смогут воспользоваться этой возможностью и предпринять разумные шаги без отлагательства", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что китайские власти приветствуют недавнее заявление вице-президента США Майкла Пенса, согласно которому Вашингтон готов перейти к обсуждению ситуации с Пхеньяном.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американцы и южнокорейцы решили и дальше давить на КНДР, пока те не откажутся от ядерного оружия. Однако, несмотря на такую кампанию, Вашингтон готов сесть за стол переговоров с представителями Пхеньяна.

По мнению Шуана, подобное "позитивное развитие " в итоге может способствовать мирному решению проблемы. Особую роль в этом процессе также, вероятно сыграют контакты, установленные на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает РИА Новости.