В Китае заявили, что решить проблему КНДР только санкциями невозможно
Урегулировать ситуацию на Корейском полуострове с помощью одних лишь санкций не представляется возможным. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Решить эту проблему лишь посредством санкций невозможно, необходим диалог и переговоры, мы надеемся, что КНДР и США смогут воспользоваться этой возможностью и предпринять разумные шаги без отлагательства", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что китайские власти приветствуют недавнее заявление вице-президента США Майкла Пенса, согласно которому Вашингтон готов перейти к обсуждению ситуации с Пхеньяном.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американцы и южнокорейцы решили и дальше давить на КНДР, пока те не откажутся от ядерного оружия. Однако, несмотря на такую кампанию, Вашингтон готов сесть за стол переговоров с представителями Пхеньяна.
По мнению Шуана, подобное "позитивное развитие " в итоге может способствовать мирному решению проблемы. Особую роль в этом процессе также, вероятно сыграют контакты, установленные на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает РИА Новости.
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