Три российских лыжника пробились в четвертьфинал Олимпиады 2018 в спринте

СЕГОДНЯ 12:51 2018-02-13T12:51:26+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане во вторник, 13 февраля, прошли квалификационные забеги в мужском одиночном спринте в лыжных гонках. Из четырех российских спортсменов трое смогли пробиться в следующий раунд.

Лучшим из наших стал Александр Большунов - 3 минуты 10,20 секунды - он третий по итогам отбора. Шестое место занял Александр Панжинский - 3 минуты 11,63 секунды, а на 14-й строчке располагается Алексей Виценко - 3 минуты 14,56 секунды. Выбыл их борьбы за медали Андрей Мельниченко - 3 минуты 22,27 секунды, заняв 49-е место.

Лучший результат в квалификационном забеге показал Ристоматти Хакола - 3 минуты 08,54 секунды.

Четвертьфинальные заезды лыжников пройдут на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане чуть позже.