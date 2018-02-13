2018-02-13T13:35:34+03:00
В мире

В правительстве США назвали условия отмены санкций против России

Ограничительные меры снимут в случае невмешательства РФ в американские выборы
Алексей КАРЕЛИН
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Вашингтон опасается вмешательства России в выборы в Конгресс.Вашингтон опасается вмешательства России в выборы в Конгресс.Фото: REUTERS
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Госдеп отменит антироссийские санкции, если увидит, что Россия не вмешивается в американские выборы, а условия Минских договоренностей полностью выполнены. Об этом заявила в Твиттере посольства США в России заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.

«Важно понимать, что это не санкции ради санкций. Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал о неприемлемости данных действий. Аналогичным образом эти санкции не продлят, если вызвавшая их ситуация будет разрешена», - сказала Кавалек.

Дипломат напомнила, что сначала США санкции ввели, посчитав, что Россия проявила агрессию по отношению к Украине. Затем Госдеп расширил экономические ограничительные меры, обвинив Россию во вмешательстве в президентские выборы. В частности, в США считают, что Москва помогла победить Трампу.

Как сообщал сайт kp.ru, теперь Вашингтон опасается вмешательства России в выборы в Конгресс. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Президент РФ Владимир Путин назвал информацию Госдепа о вмешательстве России в выборы президента недостоверной. О том же заявлял директор ФСБ Александр Бортников.

Председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр также говорил, что доказательств какого-либо влияния России на результаты выборов в 2016 году найти не удалось.

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