2018-02-13T13:12:25+03:00
Политика

Глава МИД Нидерландов встретится с Лавровым 14 февраля

Министры обсудят состояние двусторонних отношений, отметили в МИД РФ
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В среду, 14 февраля, глава МИД России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с коллегой из Нидерландов Халбе Зейлстра. Как сообщили российском дипведомстве, министры обсудят состояние двусторонних отношений.

В МИД РФ напомнили, что Амстердам придерживается курса на ограничение контактов с Москвой, исключая лишь встречи министров иностранных дел.

"В ходе предстоящих переговоров министра иностранных дел России с министром иностранных дел Нидерландов планируется обсудить состояние дел в двусторонних российско-нидерландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто", - говорится в сообщении министерства.

Также там отметили, что отношения России и Нидерландов омрачены "развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, необъективностью ведомого Нидерландами расследования обстоятельств крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году на востоке Украины". Кроме того, отношениям повредило вынесение амстердамским судом решения о передаче экспонатов крымских музеев Украине.

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