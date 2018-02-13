В соцсетях раскритиковали официальный "президентский" портрет Обамы

СЕГОДНЯ 13:15 2018-02-13T13:15:38+03:00

Художник Кехинде Уайли, известный картинами, на которых чернокожие люди держат головы "белых" людей, в этот раз тоже отличился

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В понедельник, 12 февраля, в Национальной портретной галерее США в Вашингтоне состоялась торжественна церемония представления официальных портретов бывшего американского президента Барака Обамы и его супруги Мишель.

Автором работы, на которой изображен экс-глава государства, выступил скандальный художник Кехинде Уайли. Он прославился, благодаря серии необычных картин, на которых чернокожие люди держат отрубленные головы "белых" девушек.

Примечательно, что политик и его супруга сами выбирали себе художников. Так, портрет Мишель Обамы написала американка Эми Шеральд, передает Reuters.

Художник, написавший портрет экс-президента, имеет в своем портфолио достаточно неожиданные полотнаФото: Twitter.com

Меду тем, многие пользователи соцсетей уже успели раскритиковать обе картины, однако больше всего досталось именно экс-президенту.

Так, в интернете отметили необычный, слишком отвлекающий внимание фон из листвы, красующийся за спиной Обамы. Кто-то даже сравнил растение с ядовитым плющом.

"Почему он сидит в костюме на стуле в кустах? Выглядит, будто он потерялся в саду-лабиринте из фильма "Сияние", — пишет Asha Rangappa.

Многие пользователи сочли такое полотно настолько нетрадиционным и противоречивым, насколько это вообще может быть. Так, Hurricane Watcher отметила, что другие президентские портреты излучают тепло, открытость и силу, тогда как язык тела Обамы свидетельствует о его закрытости и является почти вызывающим.