2018-02-13T13:16:46+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Турции

На севере страны госпитализировано более 70 человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Турции зафиксирована вспышка сибирской язвыВ Турции зафиксирована вспышка сибирской язвыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роспотребнадзор опубликовал предупреждение для тех путешественников, которые планируют отправиться в Турцию. По данным ведомства, отдыхать в этой стране небезопасно из-за вспышки сибирской язвы. Несколько десятков случаев этого заболевания зафиксированы на севере Турции.

«В районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю, зарегистрирована вспышка сибирской язвы. Госпитализировано более 70 человек, из которых у трех диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась», - цитирует сообщение муниципальных властей Турции от 10 февраля 2018 года телеканал «360».

Местные специалисты отмечают, что делают все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания. Причиной вспышки язвы, возможно, стал забой больных коров и употребление их мяса в пищу. По факту происшествия проводится расследование.

Роспотребнадзор просит граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок, передает сайт argumenti.ru.

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