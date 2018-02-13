В Исландии майнинг поставил под угрозу электрообеспечение населения

СЕГОДНЯ 13:36 2018-02-13T13:36:11+03:00

В 2018 году центры добычи начнут потреблять электричества больше, чем граждане

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Директор по развитию бизнеса местной энергетической компании Hitaveita Sudurnesja Йоханн Снорри Сигурбергссон спрогнозировал двойной рост потребления электроэнергии центрами добычи биткоинов в Исландии. Таких объектов становится все больше. Их владельцам нравится, что почти 100% света в Исландии вырабатывают с помощью возобновляемых, экологически чистых источников.

«Сейчас мы видим, я бы сказал, экспоненциальный рост в том, что касается потребления электроэнергии центрами по переработке информации», - говорит Сигурбергссон.

По его расчетам, в 2018 году таким центрам потребуется 840 гВт.ч электроэнергии для компьютеров и систем охлаждения, когда все население Исландии потребляет около 700 гВт.ч.

При этом Сигурбергссон отметил, что ему до сих пор звонят потенциальные инвесторы и спада интереса не предвидится. «Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», - цитирует Сигурбергссона «Интерфакс».

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, житель Ангарска организовал майнинг-центр в трамвайном депо и вогнал предприятие в долги за электричество.