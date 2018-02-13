В Содружестве наций начали тайное обсуждение преемников Елизаветы II

СЕГОДНЯ 13:32 2018-02-13T13:32:58+03:00

Пост главы этого объединения не передается по наследству

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В Содружестве наций начали тайно обсуждать возможных преемников королевы Елизаветы II на посту главы этого объединения.

Должность руководителя Содружества наций не передается по наследству, поэтому в случае смерти Елизаветы II пост не перейдет ее сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Лидеры стран-членов Содружества стран должны будут назначить нового главу объединения.

Как сообщает BBC News со ссылкой на свои источники, в Содружестве наций уже сформирована специальная группа для решения вопросов по управлению объединением. Планируется, что группа представит свои предложения на встрече глав стран-участниц Содружества наций в Лондоне в апреле.

В Содружество наций входит Великобритания и некоторые ее бывшие доминионы и колонии, включая Австралию и Канаду — всего 52 государства. Объединение возглавляет монарх Великобритании. Королеве Елизавете II в апреле исполнится 92 года.