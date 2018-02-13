2018-02-13T13:58:28+03:00
Происшествия

Посольство России запросило в МИД Австрии сведения о похищении ребенка в Вене

Происшествие случилось в конце декабря 2017 года, в феврале СКР возбудил уголовное дело
Алексей КАРЕЛИН
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По данным СКР, группа неизвестных похитила девочку 2014 года рождения из номера отеля «Бьянка» в Вене.По данным СКР, группа неизвестных похитила девочку 2014 года рождения из номера отеля «Бьянка» в Вене.Фото: REUTERS
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Посольство РФ в Австрии направило в местный МИД ноту с просьбой предоставить информацию о ходе рассмотрения заявления по поводу исчезновения трехлетней россиянки в Вене. Ответ пока не пришел. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору.

«Поддерживаем контакт с правоохранительными органами Австрии. Держим вопрос на контроле», - сообщили в российском посольстве на официальной странице в Фейсбук.

По данным СКР, 28 декабря 2017 года группа неизвестных похитила девочку 2014 года рождения из номера отеля «Бьянка» в Вене. Дипломаты рассказали, что в конце декабря 2017 года к ним обратилась гражданка РФ и заявила о предполагаемом похищением ее трехлетней дочери на территории Австрии. Консульский отдел посольства помог россиянке составить обращение в австрийскую полицию по факту предполагаемого похищения.

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