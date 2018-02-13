2018-02-13T14:02:33+03:00
Политика

Саакашвили пообещал не просить политическое убежище в Польше

Бывшего президента президента Грузии задержали накануне в Киеве
Екатерина БОЛГОВА
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Михаил СаакашвилиМихаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили пообещал не просить политическое убежище в Польше

"У меня был разговор с руководством министерства внутренних дел (Польши). Они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Первый вопрос, который они мне задали, - буду ли я просить политическое убежище в Польше... Я ответил, что нет, не буду просить никакого политического спасения", - сказал Саакашили в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что в Польше ему предоставили охрану.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Саакашвили задержали в киевской ресторане и отправили в Польшу по процедуре реадмиссии. На Украине заявили, что лишенный украинского гражданства Саакашвили оказался в стране незаконно после того, как его сторонники прорвали границу с Польшей.

По данным Пограничной службы Польши, политика приняли на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

В Грузии бывшего президента заочно приговорили к трем годам лишения свободы.

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