Песков: Путин поблагодарил Трампа за предложение помощи в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:28 2018-02-13T14:28:30+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за предложение помощи в расследовании крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, между двумя лидерами состоялся «достаточно конструктивный» телефонный разговор, в ходе которого Путин выразил признательность за соболезнования Трампа в связи с недавней авиакатастрофой.

«Что касается готовности помощи в расследовании авиакатастрофы, президент также выразил благодарность за изъявление такой готовности и информировал своего американского коллегу о работе, которая ведется по линии МАК», - добавил Песков.

Кроме того, во время беседы затрагивалась тема северокорейского кризиса, однако «какого-либо глубинного обмена мнениями не произошло», отметил представитель Кремля.

Ранее в Белом доме заявили, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 и подтвердил готовность США оказать помощь в расследовании аварии.

Как сообщал сайт «КП», в воскресенье, 11 февраля» Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья сразу после взлета из столичного аэропорта «Домодедово».

Обломки лайнера разбросала в радиусе 1 км от места падения. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все они погибли.