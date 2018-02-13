Россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в полуфинал Олимпиады в лыжном спринте

СЕГОДНЯ 14:32 2018-02-13T14:32:40+03:00

Обе наши спортсменки выиграли свои забеги

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Две российские лыжницы продолжат борьбу в полуфинале Олимпиады в спринтерских индивидуальных гонках. Наталья Непряева и Юлия Белорукова успешно прошли четвертьфинальную стадию соревнований.

Непряева выиграла забег номер пять с результатом 3 минуты 11,78 секунды. Белорукова стала первой в четвертьфинале номер четыре, пробежав дистанцию за 3 минуты 14,29 секунды.

Теперь обе наши спортсменки побегут в полуфинале Олимпиады в спринте. Они попали в один полуфинал, который пройдет в 15:00 по московскому времени.

Чуть позже на Олимпиаде состоятся четвертьфинальные забеги у мужчин-спринтеров, где выступят трое спортсменов сборной России.