Крушение Ан-148 в Подмосковье: двигатели самолета подняли из воронки

СЕГОДНЯ 14:36 2018-02-13T14:36:29+03:00

Все обломки разбившегося Ан-148 будут отправлены в Жуковский

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В Раменском районе Московской области на месте падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» обнаружены и подняты из воронки его двигатели. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

"Из образовавшейся в результате падения самолета воронки при помощи инженерной техники подняты двигатели", - передает ТАСС сообщение представителя штаба.

Начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин ранее заявил о завершающей стадии поисковой операции.

"Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна", - сказал Полетыкин. По его словам, фрагменты лайнера отправят в Жуковский.

Как сообщал сайт kp.ru, за сутки на месте падения лайнера обследовали площадь в 30 га, нашли больше 1400 фрагментов тел погибших и около 500 фрагментов самолета. Для извлечения фрагментов из воронки использовались автокран и краны-манипуляторы.

Самолет Ан-148, направлявшийся из Домодедово в Орск, потерпел крушение Подмосковье в воскресенье, 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.