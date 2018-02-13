Запись последнего полета рухнувшего Ан-148 уцелела
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заявили, что специалисты скопировали и начали расшифровку информации с бортового параметрического регистратора самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля.
"Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой", - сообщили в пресс-службе МАК.
Отмечается, что потребовалось проведение полной разборки «черных ящиков» из-за механических повреждений.
"В настоящий момент продолжаются работы по подготовке носителя информации звукового самописца к копированию", - отметили в комитете.
Также там подчеркнули, что уже состоялись переговоры с украинским предприятием "Антонов", которое является разработчиком самолетов данной серии. В настоящее время комиссия по расследованию инцидента ожидает решения Украины о дате прибытия и составе группы специалистов, передает ТАСС.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово по пути в Орск. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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