2018-02-13T14:56:21+03:00
Катастрофа

Запись последнего полета рухнувшего Ан-148 уцелела

По данным МАК, специалисты начали расшифровку информации с "черного ящика" Ан-148
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заявили, что специалисты скопировали и начали расшифровку информации с бортового параметрического регистратора самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля.

"Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой", - сообщили в пресс-службе МАК.

Отмечается, что потребовалось проведение полной разборки «черных ящиков» из-за механических повреждений.

"В настоящий момент продолжаются работы по подготовке носителя информации звукового самописца к копированию", - отметили в комитете.

Также там подчеркнули, что уже состоялись переговоры с украинским предприятием "Антонов", которое является разработчиком самолетов данной серии. В настоящее время комиссия по расследованию инцидента ожидает решения Украины о дате прибытия и составе группы специалистов, передает ТАСС.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово по пути в Орск. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Еще больше материалов по теме: «Пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане