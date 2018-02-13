2018-02-13T15:05:06+03:00
Политика

Песков назвал конструктивным телефонный разговор Путина и Трампа

По словам представителя Кремля, российский президент поблагодарил американского коллегу за выражение соболезнования в связи с крушением Ан-148
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конструктивным телефонный разговор Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Он (разговор) был достаточно конструктивным... президент выразил признательность американскому коллеге за выражение соболезнования в связи с авиакатастрофой недавней», — сказал Песков журналистам во вторник, 13 февраля.

Он отметил, что российский лидер поблагодарил американского коллегу за предложение помощи в расследовании катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье и рассказал ему о деятельности его о работе, которая ведется по линии Межгосударственного авиационного комитета.

Кроме того, по словам Пескова, Путин и Трамп затронули вопрос Северной Кореи, но «без какого-либо глубинного обмена мнениями».

Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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