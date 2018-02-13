Песков назвал конструктивным телефонный разговор Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конструктивным телефонный разговор Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
«Он (разговор) был достаточно конструктивным... президент выразил признательность американскому коллеге за выражение соболезнования в связи с авиакатастрофой недавней», — сказал Песков журналистам во вторник, 13 февраля.
Он отметил, что российский лидер поблагодарил американского коллегу за предложение помощи в расследовании катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье и рассказал ему о деятельности его о работе, которая ведется по линии Межгосударственного авиационного комитета.
Кроме того, по словам Пескова, Путин и Трамп затронули вопрос Северной Кореи, но «без какого-либо глубинного обмена мнениями».
Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.