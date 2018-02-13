Белый дом запросил $24 млрд на модернизацию американской ядерной триады
Администрация СЩА опубликовала проект государственного бюджета на 2019 финансовый год (начинается в октябре 2018-го), который предполагает увеличение оборонных расходов на 13%.
В частности, Белый дом просит выделить $24 млрд на модернизацию ядерной триады США (стратегические бомбардировщики, подводные лодки и баллистические ракеты шахтного базирования).
«У нас будут полностью модернизированные ядерные силы, совершенно новые. Надеюсь, что их никогда не придется применять», - прокомментировал проект президент США Дональд Трамп.
Американский лидер отметил, что рассчитывает на сокращение арсенала в ближайшие годы, но только при условии, что также поступят и другие ядерные державы.
Согласно материалам Пентагона, «модернизация ядерного арсенала включает в себя разработку возможностей для противодействия стратегиям конкурентов, основанных на угрозах применения ядерного или стратегического неядерного оружия».
Кроме того, проект предусматривает $6,3 млрд ассигнований на так называемую «Инициативу по европейскому сдерживанию» - план по усилению военного присутствия США в Европе якобы для противодействия «российскому принуждению и агрессии» в регионе.
Как сообщал ранее сайт «КП», в феврале Пентагон представил новую ядерную доктрину США, которая определяет в качестве основных угроз Россию, Китай, Иран и КНДР.
В критической ситуации новая стратегия Вашингтона допускает применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение.