Белый дом запросил $24 млрд на модернизацию американской ядерной триады

СЕГОДНЯ 15:08 2018-02-13T15:08:56+03:00

Кроме того, предлагается выделить $6,3 млрд на так называемую «Инициативу по европейскому сдерживанию

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Администрация СЩА опубликовала проект государственного бюджета на 2019 финансовый год (начинается в октябре 2018-го), который предполагает увеличение оборонных расходов на 13%.

В частности, Белый дом просит выделить $24 млрд на модернизацию ядерной триады США (стратегические бомбардировщики, подводные лодки и баллистические ракеты шахтного базирования).

«У нас будут полностью модернизированные ядерные силы, совершенно новые. Надеюсь, что их никогда не придется применять», - прокомментировал проект президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что рассчитывает на сокращение арсенала в ближайшие годы, но только при условии, что также поступят и другие ядерные державы.

Согласно материалам Пентагона, «модернизация ядерного арсенала включает в себя разработку возможностей для противодействия стратегиям конкурентов, основанных на угрозах применения ядерного или стратегического неядерного оружия».

Кроме того, проект предусматривает $6,3 млрд ассигнований на так называемую «Инициативу по европейскому сдерживанию» - план по усилению военного присутствия США в Европе якобы для противодействия «российскому принуждению и агрессии» в регионе.

Как сообщал ранее сайт «КП», в феврале Пентагон представил новую ядерную доктрину США, которая определяет в качестве основных угроз Россию, Китай, Иран и КНДР.

В критической ситуации новая стратегия Вашингтона допускает применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение.