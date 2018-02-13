2018-02-13T15:09:04+03:00
Общество

Компания "Когалымавиа" признана банкротом

Арбитражный суд Москвы постановил открыть в отношении авиаперевозчика конкурсное производство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Самолеты компании "Когалымавиа" прекратили полеты еще в ноябре 2015 годаСамолеты компании "Когалымавиа" прекратили полеты еще в ноябре 2015 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Авиакомпания "Когалымавиа" была признана банкротом. Соответствующее постановление сделал Арбитражный суд Москвы.

"Признать авиакомпанию "Когалымавиа" банкротом и открыть в ее отношении конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - сказал судья.

Такое решение было принято, несмотря на то, что сами лайнеры, принадлежащие перевозчику, успешно прошли проверку Ространснадзора. Однако выяснилось, что многочисленные нарушения были в самой компании. Так, "Когалымавиа" существенно задолжала персоналу и аэропортам. По данным ТАСС, всего в реестре кредиторов компании перечислено более 40 физлиц и юрлиц.

Напомним. что Airbus-321, находящийся в эксплуатации именно этого перевозчика, разбился 31 октября 2015 года над Синаем. Ранее сайт kp.ru сообщал, что тогда в результате теракта в самолете, который летел из Шарм-эль-шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека.

В начале ноября того же года авиакомпания приостановила работу четырех своих лайнеров А321, а после полеты прекратили и два оставшихся воздушных судна А320.

Еще больше материалов по теме: «Крушение самолета "Шарм-эль-шейх- Санкт-Петербург"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане