Компания "Когалымавиа" признана банкротом

СЕГОДНЯ 15:09 2018-02-13T15:09:04+03:00

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Авиакомпания "Когалымавиа" была признана банкротом. Соответствующее постановление сделал Арбитражный суд Москвы.

"Признать авиакомпанию "Когалымавиа" банкротом и открыть в ее отношении конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - сказал судья.

Такое решение было принято, несмотря на то, что сами лайнеры, принадлежащие перевозчику, успешно прошли проверку Ространснадзора. Однако выяснилось, что многочисленные нарушения были в самой компании. Так, "Когалымавиа" существенно задолжала персоналу и аэропортам. По данным ТАСС, всего в реестре кредиторов компании перечислено более 40 физлиц и юрлиц.

Напомним. что Airbus-321, находящийся в эксплуатации именно этого перевозчика, разбился 31 октября 2015 года над Синаем. Ранее сайт kp.ru сообщал, что тогда в результате теракта в самолете, который летел из Шарм-эль-шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека.

В начале ноября того же года авиакомпания приостановила работу четырех своих лайнеров А321, а после полеты прекратили и два оставшихся воздушных судна А320.