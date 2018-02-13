2018-02-13T15:09:10+03:00
Спорт

Большунов и Панжинский пробились в полуфинал лыжного спринта на Олимпиаде 2018

Забеги пройдут чуть позже на Играх в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российские лыжники - в полуфинале Олимпиады 2018.Российские лыжники - в полуфинале Олимпиады 2018.Фото: REUTERS
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Двое российских лыжников, Александр Большунов и Александр Панжинский, смогли пройти в полуфинальные забеги Олимпиады в одиночном спринте. Большунов уверенно стал первым в своем забеге, показав результат 3 минуты 08,45 секунды.

А вот Панжинский, приехав четвертым с результатом 3 минуты 11,15 секунды, смог пройти в полуфинал как "лаки лузер". Все дело в том, что остальные забеги оказались более медленными, а его время - достаточным, чтобы пробиться в полуфинал.

Полуфинальные заезды лыжников на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане пройдут чуть позже.

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