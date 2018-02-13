2018-02-13T15:11:12+03:00
Политика

Совет Госдумы не утвердил перечисление взноса России в бюджет ПАСЕ

Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments26
Совет Госдумы не утвердил уплату взноса в бюджет ПАСЕСовет Госдумы не утвердил уплату взноса в бюджет ПАСЕФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 13 февраля, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что нижняя палата парламента не утвердила перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за текущий год.

Как он отметил, Совет Госдумы решил заплатить взносы в бюджет нескольких международных организаций, в том числе Межпарламентской ассамблеи православия, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПА Черноморского экономического сотрудничества и некоторых других.

«Как вы заметили,... нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание», — сказал Мельников.

По его словам, такое решение было принято в отношении той части, которая касается именно ПАСЕ, а не общего взноса в Совет Европы, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Россия заплатит свой взнос в Совет Европы после возвращения делегации всех прав при работе в ПАСЕ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане