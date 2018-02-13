Совет Госдумы не утвердил перечисление взноса России в бюджет ПАСЕ

СЕГОДНЯ 15:11 2018-02-13T15:11:12+03:00

Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников

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Во вторник, 13 февраля, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что нижняя палата парламента не утвердила перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за текущий год.

Как он отметил, Совет Госдумы решил заплатить взносы в бюджет нескольких международных организаций, в том числе Межпарламентской ассамблеи православия, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПА Черноморского экономического сотрудничества и некоторых других.

«Как вы заметили,... нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание», — сказал Мельников.

По его словам, такое решение было принято в отношении той части, которая касается именно ПАСЕ, а не общего взноса в Совет Европы, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Россия заплатит свой взнос в Совет Европы после возвращения делегации всех прав при работе в ПАСЕ.