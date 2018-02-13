После Нового года россияне стали тратить в магазинах заметно меньше

СЕГОДНЯ 15:23 2018-02-13T15:24:01+03:00

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В январе 2018 года россияне тратили в магазинах на 10,1%, или на 59 рублей меньше, чем в предыдущем месяце. В декабре средний чек составлял 586 рублей, а после Нового года траты в среднем снизились до 527 рублей. Январский показатель, согласно наблюдениям исследовательского холдинга «Ромир», был выше в аналогичный период в 2015-2017 года, но ниже в 2013-2014 года.

«Средний чек в январе снизился повсеместно во всех федеральных округах и типах городов. В обеих столицах, к слову, чек в январе похудел немного меньше, чем в других городах-миллионниках. После предпраздничной закупки, которую россияне предпочли сделать в таких крупных магазинах, как гипермаркеты, в январе они опять вернулись в привычные магазины у дома», - заметили в «Ромире».

Средний чек в гипермаркетах сократился больше чем на 20% по сравнению с величиной в декабре, отмечают в холдинге. Мнее заметные потери оказались у супермаркетов и дискаунтеров.

Исследование «Ромира» основано на покупках 30 000 покупателей в 180 городах с населением больше 100 000 человек. По данным холдинга, с 2013 года средний чек ниже всего опускался в мае 2013 года и составил 480 рублей. Самый резкий спад наблюдался в декабре 2015 года — феврале 2016 года. Тогда средний чек упал с 643 до 491 рублей.