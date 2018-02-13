Белорукова и Непряева вышли в финал спринта на Олимпиаде 2018
Они заняли необходимые для этого места в своих забегах
Две россиянки - в финале Олимпиады 2018.Фото: REUTERS
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Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова смогли пробиться в финальный забег в олимпийском спринте в Пхенчхане. Белорукова заняла первое место в своем полуфинале, пройдя дистанцию за 3 минуты 10,12 секунды.
А вот Непряева заняла третье место, проиграв лишь при фотофинише. Однако ее результата, на 0,6 секунды меньше победительницы, хватило для прохода в финал как "лаки лузер".
Финальный забег в спринте на Олимпиаде 2018 пройдет в Пхенчхане чуть позднее.