Лавров: США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда

СЕГОДНЯ 15:27 2018-02-13T15:27:47+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал опасения о том, что США хотят остаться в Сирии на продолжительное время или даже навсегда. Об этом глава ведомства заявил по итогам встречи со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

По словам дипломата, американцы продолжают приводить разные объяснения своего военного присутствия на территории республики, однако все это сводится к попытке свергнуть законное правительство.

"Они говорят, что это присутствие необходимо сохранить до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех переходом власти, то есть сменой режима. А в целом у нас такое подозрение, что США хотят там остаться надолго, если не навсегда", — сказал Лавров.

Напомним, что вооруженный конфликт Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2014 году возглавляемая США международная коалиция начала на территории республики операцию против террористов, однако не только не добилась каких-либо значительных успехов, но и вызвала возмущение правительства, ведь американцев никто не звал.

Спустя год борьбу против боевиков в Сирии начала также Россия, которая получила официальную просьбу от Дамаска. Сайт kp.ru сообщал о том, что в результате в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о разгроме террористов и призвал вывести наши войска с территории республики.