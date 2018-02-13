Молния пробила в американском бомбардировщике В-52 дыру размером с человека

СЕГОДНЯ 15:29 2018-02-13T15:30:34+03:00

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Механикам авиабазы ВВС США «Барксдейл» пришлось полностью заменить хвост стратегическому бомбардировщику В-52 после того, как в него попала молния.

По данным портала The Aviationist, информация о происшествии была предана огласке недавно, хотя сам инцидент произошел 19 декабря. Во время захода на посадку в В-52 ударила молния. Во время обследования на земле в хвосте самолета обнаружили дыру, в которую вполне мог бы войти взрослый человек.

Удар молнии был настолько сильным, что громоотвод и противоударные системы бомбардировщика оказались совершенно бесполезны.

twitter.com/businessinsider

«Нам пришлось проводить полную замену хвоста, и это первый подобный случай за 15 лет, что я работаю с этими самолетами», - цитирует издание сержанта ВВС США Эрика Элиссона, занимающегося обслуживанием В-52.

В результате механики установили на поврежденный бомбардировщик другой хвост от списанного В-52.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress состоит на вооружении ВВС США с 1955 года и составляет основу американской стратегической авиации. Согласно планам Пентагона, в 2020-х ему на смену начнет поступать новейший В-21 Raider.