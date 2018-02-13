Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Его результата оказалось достаточно для выхода в решающий раунд соревнований
Александр Большунов - в финале Олимпиады 2018.Фото: REUTERS
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Российский лыжник Александр Большунов пробился в финальный забег Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Наш спортсмен в своем полуфинале занял третье место, финишировав с результатом 3 минуты 06,63 секунды. И стал ждать результата второго полуфинала, поскольку автоматом в решающий забег проходят лишь два спортсмена.
Второй забег оказался медленнее - победитель пришел к финишу с результатом 3 минуты 09,93 секунды, что хуже Большунова.
Финальный забег пройдет на Олимпиаде в Пхенчхане чуть позднее.