Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане

СЕГОДНЯ 15:32 2018-02-13T15:32:17+03:00

Его результата оказалось достаточно для выхода в решающий раунд соревнований

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Российский лыжник Александр Большунов пробился в финальный забег Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Наш спортсмен в своем полуфинале занял третье место, финишировав с результатом 3 минуты 06,63 секунды. И стал ждать результата второго полуфинала, поскольку автоматом в решающий забег проходят лишь два спортсмена.

Второй забег оказался медленнее - победитель пришел к финишу с результатом 3 минуты 09,93 секунды, что хуже Большунова.

Финальный забег пройдет на Олимпиаде в Пхенчхане чуть позднее.